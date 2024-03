Sinner batte Struff e vola agli ottavi a Indian Wells

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner non si ferma più. Il 22enne tennista altoatesino, numero 3 del ranking mondiale e del tabellone, supera al terzo turno nella notte italiana, per 6-3 6-4, il tedesco Jan-Lennard Struff, raggiunge almeno gli ottavi per la quarta volta in quattro partecipazioni al BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione all’Indian Wells Garden (duro, Plexipave – montepremi 9.495.555 dollari). L’azzurro infila così la 17esima vittoria consecutiva: è la serie di successi più lunga per un italiano nel tennis maschile. “Abbiamo preparato bene il match – le parole a caldo del talento di San Candido – Penso di aver servito molto bene sotto pressione e di avere anche risposto bene”. Affrontare un avversario come Struff, con cui non si era mai confrontato in campo in carriera, “non è facile, soprattutto quando la palla salta tanto come qui. Sapevo che è un giocatore dal servizio potente, che avrebbe cercato di mettere a segno tanti vincenti perciò ho cercato di essere almeno altrettanto aggressivo. Preparare partite di questo genere è difficile, perchè è difficile trovare qualcuno con queste caratteristiche con cui allenarsi”. Sinner ha ottenuto comunque il 76% di punti al servizio con la prima, una percentuale superiore rispetto alla resa del tedesco con la seconda (73%). “Quando affronto avversari come lui cerco sempre di farli spostare il più possibile – ha concluso l’azzurro – Lui si muove anche bene, comunque sono riuscito ad anticipare le sue mosse”. Per un posto nei quarti Sinner affronterà lo statunitense Ben Shelton, numero 16 del mondo e del seeding, che ha ha piegato per 7-6(5) 3-6 7-6(5) l’argentino Francisco Cerundolo, numero 25 ATP e 22 del torneo. Il trionfatore dell’ultimo Australian Open ha affrontato due volte Shelton a distanza ravvicinata nel 2023: ha perso in tre set a Shanghai, ha vinto in due a Vienna dove avrebbe poi conquistato il titolo. Terzo turno fatale, invece, per il russo Andrey Rublev (5), sconfitto per 6-4 6-4 dal ceco Jiri Lehecka (32), mentre il tedesco Alexander Zverev (6) sbarca negli ottavi grazie al successo per 7-6(7) 6-3 sull’olandese Tallon Griekspoor (27).

– Foto Ipa Agency –

