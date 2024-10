Sinner-Djokovic la finale di Shanghai

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner in finale al “Rolex

Shanghai Masters”, Atp 1000 in scena sul duro della capitale

economica della Cina con montepremi complessivo pari a 10.298.535

dollari. Il numero 1 del mondo si è imposto in semifinale sul ceco Tomas Machac, 30esima testa di serie, con il punteggio di 6-4 7-5 in 1 ora e 42 minuti di match. L’azzurro ha messo al sicuro il primato del ranking Atp per il 2024. “Fantastico chiudere l’anno da numero 1 al mondo, era il sogno di quando ero bambino, poi un obiettivo, perchè arrivare al numero 1 è una cosa, chiudere l’anno in testa un’altra. Per il resto sono molto contento di giocare una finale a Shanghai, speriamo di fare una grande partita”.

Sinner si giocherà il titolo contro Novak Djokovic. Il campione serbo, quarta testa di serie, ha superato in semifinale lo statunitense Taylor Fritz, numero 7 del tabellone, in poco meno di due ore di gioco con il punteggio di 6-4 7-6(6).

