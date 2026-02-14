  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
domenica 15 Febbraio 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
L’Inter piega 3-2 la Juve e prova la fuga in vetta
Conferenza di Monaco, Ghribi (Ecam) “La sicurezza nasce dalla cooperazione”
Lazio-Atalanta 0-2, Ederson e Zalewski espugnano l’Olimpico
Prima sconfitta azzurra nel Sei Nazioni 2026, l’Irlanda vince 20-13
Sorpresa e punti salvezza sul lago, la Fiorentina vince 2-1 a...
Modric decisivo, il Milan passa 2-1 sul campo del Pisa
Modric decisivo, il Milan passa 2-1 sul campo del Pisa
L’Accademia di Belle Arti di Udine inaugura il suo 10° anno
Il futuro degli artigiani in uno studio dell’Università friulana
Gemona si prepara al Raduno del Triveneto: attese 25 mila penne
BUSINESS FVG


Italia e Mondo

Sorpresa e punti salvezza sul lago, la Fiorentina vince 2-1 a Como

COMO (ITALPRESS) – Vittoria pesante della Fiorentina che, sul campo del Como, vince 2-1 il match valido per la 25esima giornata di Serie A. La squadra di Vanoli trova tre punti preziosi in chiave salvezza grazie ai gol di Fagioli e di Kean (su rigore). Il Como accorcia le distanze con un’autorete di Parisi, ma esce dal Sinigaglia a pancia vuota.
Fabregas lancia Kuhn dall’inizio dopo un inizio di 2026 a basso minutaggio; Nico Paz e Baturina agiscono alle spalle di Douvikas. Nella Viola seconda di fila da titolare per Parisi. Proprio da quest’ultimo nasce il vantaggio ospite al 26′, dopo un avvio di gara caratterizzato da tanta imprecisione per entrambe le squadre. L’esterno mancino mette in mezzo un pallone per Fagioli, bravo a lanciarsi sulla sfera dopo la respinta della prima conclusione, saltando Kempf e insaccando alle spalle di Butez. Immediata la reazione del Como. Al 29′ Nico Paz si lancia su un traversone di Kuhn, spedendo il pallone sul fondo. Solo i lariani in campo nell’ultimo quarto d’ora prima dell’intervallo. De Gea, però, non rischia quasi mai: 0-0 dopo i primi 45′.
Subito due cambi per la squadra di Fabregas che prova ad aggredire la Fiorentina fin dal primo pallone. Sono gli ospiti, però, a trovare il raddoppio al 54′. Sgambetto di Perrone su Mandragora in area e Marchetti indica subito il dischetto. Dagli undici metri si presenta Kean, che spiazza Butez e realizza la seconda rete consecutiva dopo quella contro il Torino, la prima fuori casa in questo campionato. Dopo lo 0-2, il copione è lo stesso della mezz’ora precedente. Il Como è sempre più pericoloso, ma il pallone continua a non entrare per un mix di imprecisione e sfortuna. Al 32° la rete che dimezza lo svantaggio arriva da un autogol di Parisi. Cross dalla sinistra di Jesus Rodriguez, entrato benissimo a inizio ripresa, colpo di testa di Morata e deviazione decisiva del laterale viola. Animi accesi nel finale. Dopo l’espulsione di Vanoli per proteste, negli ultimi cinque minuti Morata riceve due gialli in due minuti e lascia il campo in anticipo. Finisce così 2-1 per la Fiorentina, che aggancia il Lecce a 21 punti, in attesa del match dei salentini. Il Como rimane fermo a quota 41.
(ITALPRESS).

Ultime notizie

L’Accademia di Belle Arti di Udine inaugura il suo 10° anno
Il futuro degli artigiani in uno studio dell’Università friulana
Gemona si prepara al Raduno del Triveneto: attese 25 mila penne
Il programma 2026 del Distretto del commercio Friuli Orientale
Inaugurata una nuova filiale di Banca Generali a Trieste
