Strage di New Orleans, almeno 15 morti. Biden “Killer ispirato da Isis”

ROMA (ITALPRESS) – Si aggrava il bilancio della strage di New Orleans, dove ieri alle 3.15 del mattino (ora locale) un pick-up si è schiantata sulla folla in Bourbon Street: sono almeno 15 le vittime accertate, tra cui l’attentatore, che è stato identificato in un cittadino statunitense di nome Shamsud-Din Jabbar, 42 anni, del Texas, ex militare dell’esercito Usa. In un breve messaggio da Camp David, il presidente Joe Biden ha espresso le proprie condoglianze ai familiari delle vittime e spiegato che “l’autore della strage era ispirato dall’Isis” e che “al momento” non vi sono connessioni tra l’attentato di New Orleans e l’esplosione di un Cybertruck di Tesla a Las Vegas, davanti al Trump International Hotel, che ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre sette.

Gli investigatori dell’Fbi sono convinti che l’attentatore non abbia agito da solo e che l’attacco abbia coinvolto più persone. Biden ha sottolineato che Shamsud-Din Jabbar avrebbe “caricato video sui social media prima dell’attacco”.

