Su radio e tv si parla del “pandoro-gate” Ferragni ogni 15 minuti

ROMA (ITALPRESS) – Natale, tempo di pandori e panettoni: ne sa qualcosa Chiara Ferragni, protagonista delle polemiche per aver pubblicizzato un pandoro “griffato” con il suo nome, lasciando intendere ai consumatori che, comprandolo, avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino, e al centro della ribalta mediatica.

L’imprenditrice digitale, multata dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta, nell’ultima settimana ha infatti ottenuto sulle radio e tv italiane 639 citazioni, in media una ogni 15 minuti. Il picco (231) è stato raggiunto lunedì 18 dicembre, giorno in cui Ferragni ha diffuso sui social un video di scuse.

Il dato emerge dal monitoraggio sulle principali emittenti televisive e radiofoniche italiane svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative a Chiara Ferragni e al “pandoro-gate” nel periodo che va da mercoledì 13 a martedì 19 dicembre.

Al secondo posto, con 548 menzioni, troviamo Balocco, l’industria dolciaria produttrice del pandoro firmato Ferragni; proprio la voce “pandoro” si aggiudica la medaglia di bronzo (504), lasciando ai piedi del podio, con quasi la metà delle citazioni (255), la voce “Antitrust”.

Quinto per un soffio (253) è Fedez, intervenuto con una diretta Instagram in difesa della moglie, il quale precede l’Ospedale Regina Margherita di Torino, al quale Ferragni ha annunciato di voler donare un milione di euro, mentre la voce “beneficenza” si colloca al settimo posto (227). Le “scuse” che l’influencer ha voluto rivolgere via social hanno ottenuto 209 citazioni, precedendo la premier Giorgia Meloni (182) che dal palco di Atreju aveva attaccato, senza citarla direttamente, l’imprenditrice.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).