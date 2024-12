Tajani “Il nostro compito è allargare i confini del centrodestra”

ROMA (ITALPRESS) – “In questa coalizione ci sono tre anime differenti ma il nostro compito è quello di allargare i confini del centrodestra: non tocca a noi andare a cercare i voti di Fratelli d’Italia e della Lega per avere un mezzo punto in più. Il nostro compito deve essere quello di chi vuole essere ancora più ambizioso, creare la grande famiglia rassicurante nel nostro Paese”, andando a occupare “quello spazio enorme che oggi nel nostro Paese c’è tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, all’assemblea di Noi Moderati. “Non è una questione di bandierine, è una questione di pensiero e di progetto politico”, ha aggiunto.

“Tante volte – ha sottolineato – noi parliamo di sciocchezze, perdiamo tempo in schermaglie che non hanno alcun significato: bisogna avere una visione strategica su che cosa vogliamo fare dell’Italia e cosa vogliamo fare dell’Europa”. Non facciamoci prendere dalle minutaglie perchè significherebbe perdere il ruolo politico che abbiamo”, ha aggiunto.

