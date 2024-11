Traffico di droga tra Spagna e Napoli gestito dalla camorra, 33 arresti

NAPOLI (ITALPRESS) – Stroncato un fiorente traffico di droga tra la Spagna e la Campania. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, in collaborazione con la Direzione centrale per i servizi antidroga ed il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno eseguito nel napoletano e nel territorio spagnolo, 33 ordinanze di custodia cautelare in carcere. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura – Direzione Distrettuale Antimafia. Diciassette persone sono finite in carcere ed altre sedici agli arresti domiciliari. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dall’essere composta da più di dieci persone, dalla disponibilità di armi e dall’avere favorito il clan camorristico “Amato – Pagano”, cosiddetto degli scissionisti, operante nel quartiere Scampia di Napoli, nei comuni di Melito di Napoli e Mugnano di Napoli e con base logistica a Gricignano d’Aversa, nel casertano.

L’indagine, nel suo complesso ha permesso di disvelare l’esistenza e l’operatività di due distinte organizzazioni criminali, operanti sul territorio partenopeo, dedite al traffico di droga, non collegate funzionalmente tra loro, ma aventi lo stesso canale di approvvigionamento della droga, prevalentemente cocaina e hashish, gestito in Spagna dal gruppo facente capo ad un noto narcotrafficante tuttora latitante.

– foto: screenshot da video ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).