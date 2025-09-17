  • Aiello del Friuli
giovedì 18 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
L'Inter passa 2-0 in casa Ajax, doppietta di Thuram
Troppo Psg per l'Atalanta, al Parco dei Principi finisce 4-0
Meloni "L'Italia non può condividere la scelta di occupare Gaza City"
Conte "Contro il Manchester City giocheremo con coraggio"
Art4ART, l'arte al servizio della cura con Bayer e Gemelli
Sentenza Belmonte, i giudici: "L'ex vicequestore consapevole che era minorenne"
Udine capitale europea dell'innovazione digitale
La Cina guarda a Gorizia per futuri investimenti
Falsi operatori di banca e tecnici del gas truffano due anziani
Rigenerazione urbana ed edilizia privata: al via incentivi e semplificazioni
Troppo Psg per l'Atalanta, al Parco dei Principi finisce 4-0

PARIGI (FRANCIA)(ITALPRESS) – Esordio da dimenticare per l'Atalanta di Ivan Juric, il Paris Saint-Germain vince 4-0 al Parco dei Principi grazie alle reti di Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes e Ramos. I nerazzurri, impegnati in campionato contro il Torino, dovranno subito voltare pagina: nella seconda giornata a Bergamo arriverà il Club Brugge, squadra da battere per cancellare il ko di Parigi. Tre le sorprese rispetto alla vigilia: Scalvini ha lasciato il posto a Djimsiti, sulla corsia mancina spazio a Bernasconi, con Krstovic in panchina e Pasalic falso nueve (prima da titolare anche per Musah). Luis Enrique ha recuperato Kvaratskhelia, il georgiano è stato piazzato sulla destra a completare il tridente con Mayulu e Barcola. Il prevedibile affondo iniziale da parte dei padroni di casa ha travolto i nerazzurri, al 3′ Marquinhos ha sbloccato il punteggio ribadendo in rete un traversone di Fabian Ruiz. Nel giro di un quarto d'ora i parigini hanno creato diversi pericoli, decisivo Carnesecchi prima sul tiro di Barcola, poi sulla conclusione di Hakimi. Col passare dei minuti l'Atalanta ha reagito, la manovra dei bergamaschi ha trovato sfogo sulla corsia destra sull'asse Bellanova-De Ketelaere. Ma l'atteggiamento aggressivo degli uomini di Juric è crollato sulla conclusione violenta di Kvaratskhelia, i bergamaschi hanno rischiato il 3-0, ma ancora Carnesecchi ha neutralizzato il rigore di Barcola concesso per un fallo a palla lontana di Musah su Marquinhos. Nella ripresa Juric ha provato a dare una scossa col doppio cambio, Samardzic e Krstovic sono entrati rispettivamente al posto di De Ketelaere e Maldini. Ma il PSG ha impiegato 6′ per calare il tris grazie a un'azione personale di Nuno Mendes partita dal vertice sinistro dell'area atalantina. Nel finale è arrivato anche il 4-0 di Goncalo Ramos dopo un errore di Bellanova.
(ITALPRESS).

