Ufficiale, Ranieri nuovo responsabile tecnico della Roma

ROMA (ITALPRESS) – Mancava solo l’ufficialità, adesso è arrivata: Claudio Ranieri è il nuovo responsabile tecnico della Roma. Così l’A.S. Roma in una nota pubblicata sul suo sito Internet. Al termine della stagione, Ranieri assumerà un ruolo dirigenziale senior: sarà consulente della proprietà per tutte le questioni sportive del club. “La ricerca del nuovo allenatore continuerà nei prossimi mesi e Claudio avrà voce in capitolo anche in questa decisione”, fa sapere la società giallorossa. “Romano di nascita, romanista da sempre, dopo aver vestito la maglia giallorossa da calciatore nella stagione 1973-74 e aver ricoperto la carica di allenatore in due diversi momenti (dal 2009 al 2011 e nel 2019), rappresenta un simbolo dei valori del Club ed è uno degli uomini di sport romani più apprezzati nel mondo – si legge nel comunicato – Ranieri porta in dote il suo enorme bagaglio di conoscenze ed esperienze maturate tra Serie A, Premier League, Liga e Ligue 1, guidando i migliori top club d’Europa e vincendo titoli storici, come quello ottenuto alla guida del Leicester nel 2016. Il Club rivolge al tecnico i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo capitolo della sua entusiasmante carriera, certi che rappresenterà un valore aggiunto per la Squadra e per tutta l’AS Roma. Forza Roma e bentornato a casa Mister!”. Ranieri, che prende il posto dell’esonerato Juric, è alla sua terza esperienza come coach a Trigoria: debutterà in campionato dopo la sosta per le nazionali nel big match del ‘Maradonà contro il Napoli.

