Usa, Kamala Harris sceglie Tim Walz come vice

WASHINGTON (ITALPRESS) – La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha scelto l’attuale governatore del Minnesota, Tim Walz, come suo vice per la corsa alla Casa Bianca. Lo ha annunciato Harris su X: “Come governatore, allenatore, insegnante e veterano ha dato il massimo per famiglie lavoratrici come la sua. E’ fantastico averlo nella squadra. Ora mettiamoci al lavoro”.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).