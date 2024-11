Usa24, Biden “Transizione sarà pacifica e ordinata”

ROMA (ITALPRESS) – “Ieri mi sono congratulato con Trump e ho assicurato una transizione pacifica e ordinata, questo è ciò che si merita il popolo americano”. Così il presidente uscente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel suo discorso alla Nazione.

“Per oltre 200 anni l’America ha portato avanti l’esperimento più grande, ed è un fatto, il nostro popolo vota per i propri leader e lo fa in maniera pacifica. Siamo una democrazia e la legge del popolo prevale sempre”, ha sottolineato Biden.

“Kamala Harris è stata una partner e funzionaria pubblica straordinaria, ha portata avanti una campagna storica, ha mostrato il suo grande carattere, ha profuso tutti i suoi sforzi e deve essere orgogliosa della campagna che ha portato avanti”, ha detto ancora il presidente, che ha aggiunto: “Le campagne elettorali sono una gara tra visioni che sono in concorrenza e noi abbiamo accettato la scelta che ha fatto il nostro Paese. Non si può amare il nostro Paese solo quando vinciamo”.

“Dobbiamo vederci non come avversari ma come americani. Dobbiamo far scendere la temperatura e mantenere l’integrità del sistema elettorale americano che è onesto, giusto e trasparente. Possiamo fidarci del nostro sistema elettorale, anche quando perdiamo”, ha detto ancora Biden, che ha tracciato un bilancio del suo mandato: “E’ stata una presidenza storica e sono felice di ciò che abbiamo fatto, molto del lavoro fatto è stato sentito dalla grande maggioranza degli americani e continuerà ad essere percepito per i prossimi 10 anni, basti pensare a tutte le leggi che abbiamo fatto e che adesso cominciano a fare il loro lavoro cambiando la vita delle persone. Ci vuole tempo, il percorso è davanti a noi”.

“Lasciamo l’economia più forte del mondo, le persone stanno ancora soffrendo ma le cose stanno cambiando rapidamente. Abbiamo alcuni giorni per finire il nostro lavoro e lo faremo, è la nostra responsabilità del popolo americano”, ha aggiunto.

“I momenti di stallo sono inevitabili, ma rinunciare è imperdonabile. Tutti possiamo cadere ma la misura della nostra forza è quanto velocemente possiamo rialzarci. Non vuol dire che siamo sconfitti, abbiamo perso questa battaglia. L’America dei vostri sogni vi sta chiamando affinché vi rialziate. Dobbiamo continuare ad impegnarci, ad andare avanti e ad avere fede”, ha concluso il presidente uscente.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).