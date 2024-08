Violenta scossa nel Cosentino, sisma di magnitudo 5 a Pietrapaola

ROMA (ITALPRESS) – Una violenta scossa di terremoto è stata registrata questa sera, alle 21.43, a Pietrapaola, in provincia di Cosenza. La magnitudo è stata pari a 5. L’Ingv ha collocato l’evento – avvertito anche in Sicilia e Puglia – a una profondità di 21 km. “Abbiamo già avviato i controlli con i sindaci dei Comuni interessati, sto andando a coordinare le attività”, ha detto in collegamento telefonico con RaiNews Domenico Costarella, direttore della Protezione Civile della Calabria. Il terremoto “ha avuto un grande risentimento in Calabria, nelle province di Vibo, Catanzaro e Reggio Calabria – ha aggiunto -. Abbiamo subito avviato la ricognizione: ho sentito il sindaco di Pietrapaola, c’è chiaramente molto spavento”.

“Nessuna segnalazione di danni nè richieste di soccorso pervenute alle sale operative dei vigili del fuoco. In corso verifiche”: lo scrivono i vigili del fuoco su X. “Dalle prime verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento in contatto con il territorio non risulterebbero al momento danni a persone o cose”, fa sapere la Protezione Civile.

“Tanta paura, gente in strada, e comprensibile preoccupazione – così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria -. La macchina della Protezione Civile regionale, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, si è immediatamente messa in moto, e in questi minuti sta verificando – anche attraverso la collaborazione di tanti amministratori locali, a cominciare dal sindaco di Pietrapaola, Manuela Labonia – eventuali danni a persone o cose”.

