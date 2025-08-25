  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
lunedì 25 Agosto 2025
BUSINESS FVG


Italia e Mondo

Zelensky "Nel fine settimana incontro tra delegazioni Usa e Ucraina"

Redazione
Autore: Redazione

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Nel fine settimana l'Ucraina terrà una serie di incontri con i partner americani per discutere la possibilità di futuri colloqui di pace tra l'Ucraina e la Russia. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l'incontro a Kiev con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre. "Oggi ci sarà un incontro con Keith Kellogg per proseguire su questo argomento, nell'ambito dei preparativi per un futuro incontro con la delegazione russa", ha detto Zelensky, secondo quanto riporta Rbc Ukraine.
"Sono grato per questa visita e per questo sostegno. Significa molto per noi. L'Ucraina apprezzerà sempre il sincero impegno della Norvegia nei confronti del nostro Stato", ha aggiunto il presidente ucraino rivolgendosi al premier norvegese. Durante l'incontro si è discusso delle esigenze di difesa, del sostegno alle sanzioni, della cooperazione energetica, del lavoro all'interno della Coalizione per il ritorno dei bambini ucraini, delle prospettive diplomatiche e del coordinamento con i partner sulle garanzie di sicurezza.

– foto: Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

Redazione

