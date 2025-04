Podismo, il 1° maggio il Trofeo Città di Codroipo. In gara anche gli amministratori locali

Un 1° maggio a correre, anche per i politici. Trova spazio anche la “Corsa degli amministratori” nel programma del “Trofeo Città di Codroipo”, gara podistica di 10 km che si sviluppa lungo le vie del centro del Medio Friuli. L’Atletica 2000, che organizza la competizione assieme all’Atletica San Martino, ha voluto allargare il proprio raggio d’azione e coinvolgere per la prima volta gli amministratori impegnati in Friuli Venezia Giulia. Questi saranno impegnati in una corsa di 5 km che avrà come punto di partenza e arrivo piazza Garibaldi. Hanno già accettato la sfida diciassette politici nel territorio, a partire dal vice sindaco di Codroipo Giacomo Trevisan. Tutti correranno con una maglia preparata per l’occasione dagli organizzatori, che prevede una fascia tricolore. Assieme a Trevisan ci sono i sindaci di San Martino al Tagliamento (Lorena Baruzzo), Sesto al Reghena (Zaida Franceschetti), Bertiolo (Eleonora Viscardis), Sedegliano (Debora Donati), Morsano al Tagliamento (Elena Moiolla), il vice sindaco di Meduno Paolo Borsoi, l’Assessore alla salute, ai servizi sociali e alle politiche giovanili di Codroipo Paola Bortolotti, gli assessori allo sport di Basiliano (Umberto Nola), Porpetto (Rosita Albanese) e Brugnera (Michele Boer), l’Assessore all’ambiente di Pordenone Mattia Tirelli, i consiglieri comunali di Gradisca d’Isonzo Elisabetta Morussi, di Sa Vito al Tagliamento Alfredo Caso e di Rivignano Gabriele Pilutti. A questi potrebbero aggiungersene altri nei prossimi giorni.

La corsa più importante dal punto di vista sportivo sarà quella valida per la Coppa Provincia Pordenone, di cui il “Trofeo Città di Codroipo” rappresenta la terza tappa. Il circuito podistico della Destra Tagliamento sbarca per il secondo anno di fila nel territorio udinese: al via della gara saranno attesi circa 500 atleti, che dovranno percorrere quattro volte un giro da 2,5 km. La prova è inserita nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera e della federazione mondiale World Athletics. Per ogni partecipante è previsto un gadget, mentre i primi classificati delle varie categorie saranno premiati con prodotti esclusivamente del territorio, previsti grazie al sostegno del Distretto del Commercio del Medio Friuli “Terra di Acque”.

Parallelamente all’evento sportivo, in collaborazione con l’associazione culturale “Codroipo c’è”, è prevista una camminata non competitiva di 8 km, che partirà dal campo sportivo e arriverà sino a Villa Manin, toccando anche la zona delle Risorgive e il Mulino di Bosa, dov’è previsto un ristoro. Il sito, nato nel 1524, è stato recentemente ristrutturato dal Comune di Codroipo. Per l’occasione sarà aperto al pubblico.

Non mancheranno in piazza Garibaldi le manifestazioni dimostrative di ginnastica artistica e pickleball (a cura della Polisportiva Codroipo e della Uisp). Al termine dell’evento il Gruppo Alpini di Beano distribuirà a tutti la pastasciutta, che verrà servita nella struttura della Parrocchia di Codroipo. Durante la giornata saranno presenti dei punti per la raccolta fondi in beneficenza a Lucyland Aps, col fine di costruire un parco giochi per bambini in memoria dell’atleta dell’Atletica 2000 Lucia.