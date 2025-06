2 giugno: a Udine richiamo alla collaborazione tra istituzioni per bene comune

La collaborazione fra i vari livelli di governo del territori deve continuare per perseguire in forma condivisa la realizzazione degli interessi della collettività. Lo ha detto il prefetto di Udine Domenico Lione nel suo intervento alle celebrazioni per il 2 giugno in Piazza Libertà, a Udine. La cerimonia per la festa della Repubblica si è aperta con la cerimonia dell’alzabandiera e con la lettura del messaggio del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Il Prefetto, assieme al sindaco Alberto felice De Toni, all’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi al comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia generale di brigata Gabriele Vitagliano, ha reso omaggio ai caduti, con la deposizione di una corona d’alloro.

Quindi l’intervento del rappresentante del Governo.