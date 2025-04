A Trieste è già polemica sul 25 aprile

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il giorno della liberazione non si commemora solamente ma si festeggia. Il Comitato 25 aprile ha voluto denunciare il Comune di Trieste per la mancanza di volontà di festeggiare la liberazione dal nazifascismo. Fabio Vallon e Massimo Marega hanno evidenziato come non ci sia stata la volontà politica di concedere il patrocinio a una passeggiata che il comitato sta organizzando nel pomeriggio da Servola a San Giacomo. «La scusa, ovvero che essendo già festa nazionale sarebbe stato pleonastico, si scontra con i patrocini concessi ad altre manifestazione il giorno del Ricordo» spiegano i due.

A pesare, inoltre, sono i controlli molto rigorosi all’ingresso della risiera, che alle 11 ospiterà le celebrazioni ufficiali, e svolti non dalle forze dell’ordine ma da società private «Non siamo contro il limite massimo di capienza di 2.200 persone ma chiediamo di non essere trattati come ultras che vanno allo stadio» spiega Vallon. Il Comitato ha organizzato il 25 aprile un corteo dal monumento di Sant’Anna fino alla riseria con partenza alle 9.30 e nel pomeriggio il secondo corteo per festeggiare la liberazione.