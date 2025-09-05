Accoltellamento a Udine: Salvini, usiamo militari per proteggere le nostre famiglie

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “La Germania prepara più grande esercito d’Europa, i francesi sono pronti a inviare militari a combattere in Ucraina. Io preferisco mandarli in piazza a Udine perchè l’ennesimo accoltellato per mano di stranieri non si può tollerare. Noi la guerra ce l’abbiamo in casa. Un ragazzo per difenderete una ragazza molestata dai soliti si è preso coltellata alla schiena. No a mandare i militari a morire in guerre non nostre, usiamoli per proteggere le nostre famiglie”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini riferendosi all’accoltellamento della scorsa notte a Udine.

Salvini è a Udine per inaugurare una nuova sede della Lega.