Accordo Stato Regione: in arrivo 220 milioni per l’edilizia sanitaria

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Interventi strutturali e nuove edificazioni. Grazie a poco meno di 160 milioni dello stato e i circa 61 della Regione le aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia potranno completare importanti interventi di tipo edilizio. Le risorse arrivano da un accordo di programma tra la Regione e il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che verrà formalizzata a maggio come ha spiegato l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi alla giunta. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, conferma che il governo è prossimo alla stanziamento «per cui ringrazio sinceramente il ministro Schillaci con cui stiamo lavorando per definire al meglio la proposta di accordo arrivata dalla Regione, che il ministro firmerà dopo aver fatto le opportune valutazioni di competenza»

Nel dettaglio ad Asufc sono destinati 68 milioni di euro, che serviranno alla prosecuzione dei lavori di riqualificazione del Polo ospedaliero di Udine e la realizzazione del nuovo edificio ‘outpatients’, ovvero dedicato ai pazienti ambulatoriali, e del nuovo hub logistico al posto del padiglione 6.

Asugi potrà contare su 80 milioni per la creazione del cube hospital e per il nuovo Burlo che verranno realizzati nel riqualificando ospedale di Cattinara.

All’Azienda sanitaria Friuli Occidentale spettano 71,5 milioni di euro, i quali verranno impiegati per ultimare gli interventi previsti all’ospedale di Pordenone, con la demolizione di 7 vecchi padiglioni e la costruzione del nuovo padiglione dedicato alle cure primarie e post acuzie. Su questo passaggio Ciriani ricorda che avrebbe preferito una nuova sede dell’ospedale in Comina «Nonostante questo so bene che è importante comunque garantire risorse, perché la sanità pordenonese non può essere abbandonata o lasciata a metà strada».

Durante la giunta è stato reso noto che la legge approvata dal consiglio regionale in tema di fotovoltaico non sarà impugnata dal Governo. Il presidente Massimiliano Fedriga e l’assessore all’Ambiente Fabio Scoccimarro hanno voluto ringraziare il consiglio dei ministri «per l’attenzione dimostrata verso una norma che coniuga tutela ambientale, visione strategica e responsabilità territoriale».