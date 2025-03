Agenas: niente case di comunità in Fvg. Riccardi: chiariremo

Zero case di comunità attive a fronte delle 32 previste da realizzare entro il 2026 perché finanziate dal Pnrr. Il report nazionale di Agenas sul secondo semestre del 2024 ha posto il focus sulla sanità territoriale facendo emergere come il Friuli Venezia Giulia sia ancora al palo per quanto concerne le strutture che dovrebbero garantire un’assistenza sanitaria fino a 24 ore sui sette giorni ed essere riferimento per soggetti fragili e pazienti cronici. Lo stesso studio invece conferma che le 12 centrali operative territoriali previste sono già in funzione.

Sul tema vanno all’attacco il capogruppo di Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo, e il consigliere del Pd, Roberto Cosolini: «Non possiamo che esprimere preoccupazione per il dato del Friuli-Venezia Giulia che si trova in ultima posizione rispetto a tutti i parametri analizzati. Chiediamo al Presidente Massimiliano Fedriga e all’Assessore alla Salute Riccardo Riccardi di riferire in Consiglio sugli interventi in essere o da programmare per recuperare questa situazione e garantire la piena attuazione degli obiettivi».

Riccardi replica ricordando che sei Case di comunità sono programmate nel 2025 e l’attività finora è stata elogiata dalla Corte dei conti. Nel dettaglio l’assessore aggiunge che «Agenas ci ha inviato un documento per discuterlo nei prossimi giorni e la direzione centrale ne discuterà nei prossimi giorni. Credo non sarà difficile spiegare come il nostro lavoro sia in linea con gli obiettivi del Pnrr che ha scadenza nel 2026. Dopo l’incontro con Agenas che ci consentirà di approfondire le loro e le nostre informazioni, sarà certamente mio impegno discuterne anche con Moretuzzo e Cosolini, consiglieri regionali ai quali riconosco un comportamento responsabile come è avvenuto per l’approvazione della rete oncologica» conclude Riccardi.