Al via il viaggio delle variazioni di bilancio, Zilli: impulso ad investimenti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Rafforzare gli investimenti, supportare gli enti locali e una attenzione alla riqualificazione energetica degli edifici anche a vantaggio delle imprese. L’assestamento estivo di bilancio della Regione ha iniziato il suo percorso in giunta, guidata da Massimiliano Fedriga, e come sempre la sanità avrà il ruolo centrale nella spesa corrente.

Il cuore della manovra sarà ovviamente quello di dare impulso agli investimenti e alle linee finanziare già esistenti con particolare attenzione ai settori innovativi e al mondo agricolo.

La giunta ha approvato in via definitiva anche il piano sicurezza, proposto dall’assessore Pierpaolo Roberti, che prevede investimenti per 7,5 milioni di euro di cui 5 per le polizie locali.