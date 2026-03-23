Alle urne tre friulani su cinque, record per un referendum

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stata del 61,64% l’affluenza definitiva alle urne in Friuli Venezia Giulia per il referendum sulla riforma della giustizia.

Un dato sicuramente storico per una consultazione referendaria e superiore di oltre due punti alla media nazionale che è stata del 58,9%. La percentuale più alta è stata registrata in Toscana, con il 66,27%; la più bassa in Sicilia, con il 56,13%. Il Friuli Venezia Giulia si colloca nella parte centrale della classifica, al nono posto.

La provincia dove si è votato di più è quella di Pordenone, dove si è recato ai seggi il 62,84% degli elettori. Seguono Gorizia con il 62,03%, Udine con il 61,86% e Trieste con il 59,25%. Nel comune di Udine l’affluenza è stata del 64,26%, a Trieste del 58,86%.