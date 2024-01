Amianto: Serracchiani-Zan, chiarezza su nuovo Fondo vittime 

“Chiarimenti su una misura che pone in capo alla fiscalità generale l’onere risarcitorio di una specifica società, per gravi responsabilità che hanno determinato gravissime conseguenze per la salute o la morte dei propri lavoratori”. Raccogliendo istanze del territorio monfalconese, lo chiedono, in un’interrogazione a risposta in Commissione i deputati del Pd Debora Serracchiani e Alessandro Zan, in merito a quanto previsto dalla legge che istituisce, per gli anni 2023-2026, un cosiddetto “Fondo vittime amianto”, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro annui, cui dovrebbero accedere i lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante la prestazione di attività lavorative in cantieri navali o i loro eredi e le società partecipate pubbliche i cui dipendenti abbiano già usufruito delle disposizioni dell’articolo 13 della legge 1992/257. Precisando che “il Fondo in questione nulla ha a che vedere con il Fondo Vittime Amianto, istituito con la legge 2007/244”, Zan e Serracchiani evidenziano che “la finalità del nuovo Fondo appare quella di rimborsare una specifica società per azioni, perfettamente solvibile e leader mondiale nel suo settore anziché rafforzare la dotazione economica del Fondo Vittime dell’Amianto esistente sin dal 2007 per l’indennizzo in termini universali delle vittime di amianto, che comprendono migliaia di lavoratori e di loro eredi, assai spesso dipendenti di aziende cessate o fallite e comunque prive di ogni solvibilità”. I due parlamentari, secondo cui questa sarebbe “una soluzione che determina anche illogiche distorsioni nei confronti di altre imprese a partecipazione pubblica che operano in settori diversi dalla cantieristica navale”, chiedono anche di sapere “quante risorse si prevede vengano destinate a favore della società in questione e quante a favore dei lavoratori che già sono stati risarciti”.