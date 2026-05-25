Amministrative in Fvg, alle 23 affluenza al 39%

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Hanno riaperto alle 7 di stamani i seggi per la seconda giornata di votazioni per le elezioni amministrative, che interessano in tutta Italia 750 Comuni e 18 capoluoghi. 11 i municipi coinvolti in Friuli Venezia Giulia, con 36.230 elettori chiamati al voto. Le urne resteranno aperte fino alle15, quando inizieranno le operazioni di scrutinio.

A livello nazionale l’affluenza alle 23 di ieri era del 46%. In Friuli Venezia Giulia, invece, ha votato solo il 39% degli aventi diritto.

In tre comuni della nostra regione (Andreis, Barcis e Premariacco), si è presentato un solo candidato sindaco. Per la sua elezione è necessario che voti almeno il 40% degli aventi diritto e che almeno il 50% dei voti espressi sia valido. Per quanto riguarda l’affluenza, alle 23 di ieri a Premariacco si era recato alle urne il 30% degli elettori, ad Andreis il 26% e a Barcis il 27%.

Gli altri comuni al voto in Friuli Venezia Giulia sono Caneva (affluenza al 30%), Cividale del Friuli (con la percentuale maggiore di elettori che si è recato alle urne, il 48%), Claut (44%), Montereale Valcellina (41%), Ovaro (40%), Travesio (37%), Varmo (43%) e Villesse (41%).

Alle 15 chiuderanno i seggi e contestualmente inizieranno le operazioni di spoglio, che Telefriuli seguirà in diretta a partire dalle 14.50.