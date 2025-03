Anci Giovani, Sara Tosolini nuova coordinatrice FVG

Sara Tosolini, attuale sindaco di Treppo Grande, è la nuova coordinatrice regionale della sezione Giovani dell’Anci, l’Associazione dei Comuni d’Italia. Insieme a lei, sono stati nominati anche i componenti del direttivo, 11 giovani amministratori provenienti da tutta la Regione.

“Essere giovani amministratori oggi – ha detto Tosolini, che ha 25 anni e che è stata eletta per la prima volta consigliere comunale sei anni fa – significa assumersi la responsabilità di costruire il futuro delle nostre comunità con visione, competenza e coraggio. Non possiamo più accettare che il nostro ruolo venga rimandato a un ipotetico domani, il nostro tempo – ha concluso – è adesso”.

“Ritrovarmi qui oggi, dopo neanche un anno dalle elezioni, è un grande onore e una responsabilità che affronto con entusiasmo – ha proseguito Tosolini. Noi siamo già parte del cambiamento e dobbiamo essere protagonisti delle scelte che influenzano i territori in cui viviamo. Abbiamo energie, idee e la capacità di guardare ai problemi con uno sguardo nuovo”.

Tra le proposte avanzate al direttivo vi sono attività di formazione continua e scambio di buone pratiche, anche con un maggiore coinvolgimento di Compa Fvg, oltre a un dialogo attento e costante con la Regione. “Ritengo, infine, fondamentale – ha concluso la neoeletta – l’attivazione di un tavolo di confronto tra le rappresentanze giovanili della Regione, affinché le nostre istanze non vengano ignorate e, soprattutto, per far sentire la nostra voce su temi che ci toccano da vicino. Dobbiamo essere interlocutori attivi e non spettatori”.

Ad affiancare Tosolini in questo percorso vi è un nuovo coordinamento regionale di Anci Giovani Fvg, composto da 11 giovani amministratori, con anime politiche trasversali: Matteo Bassi, assessore di Manzano; Giovanni Battista Bredeon, consigliere di Grado; Riccardo Matteo Brigante, consigliere di Monfalcone; Arianna Facchini, assessora di Udine; Enrico Guin, consigliere di Azzano Decimo; Mirko Martini, consigliere di Trieste; Anna Morsut, assessora di Campolongo Tapogliano; Enrico Papais, vicesindaco di Ronchi dei Legionari; Giacomo Spagnol, vicesindaco di Azzano Decimo; Nicol Turri, consigliere di Gorizia e Luca Onorio Vidoni, consigliere comunale di Udine.

A moderare il pomeriggio è stato Gabriele Bressan, sindaco di Pozzuolo del Friuli, che ha ricordato come attualmente i giovani amministratori sul territorio regionale siano oltre 200 ( U35). Presenti in sala i rappresentanti del consiglio di presidenza di Anci Fvg, che, per voce del massimo esponente dell’ente, Dorino Favot, hanno sottolineato come la presenza di così tanti giovani, tutti già impegnati attivamente per le proprie comunità, faccia ben sperare per il futuro del territorio. Favot ha augurato ai neoeletti buon lavoro, invitandoli a portare nuove proposte.