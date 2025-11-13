Approvati gli ultimi articoli, via libera alla legge su commercio e turismo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le nuove norme regionali su turismo e commercio sono legge. Dopo due giorni di lavori il consiglio regionale ha approvato a maggioranza tutti i 143 articoli della norma che punta a semplificare e sostenere con l’integrazione di diversi emendamenti da parte dei consiglieri di centrodestra e opposizione. Dall’assessore Sergio Emidio Bini sono poi stati accettati tutti i 17 ordini del giorno presentati dai consiglieri, seppure alcuni con parziali modifiche. La legge entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.