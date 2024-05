Arriva Udine, il Pd boccia la nomina voluta da De Toni

«Ci sfuggono, nelle valutazioni del sindaco, i criteri relativi alle competenze di Daniela Perissutti rispetto al tema Trasporto pubblico locale e la conseguente fiducia che il primo cittadino stesso nutre nei suoi confronti».

Così il Partito Democratico di Udine in merito alla nomina di Daniela Perissutti come vicepresidente di Arriva Udine. Nomina voluta dal sindaco del capoluogo friulano, Alberto Felice De Toni.

«Il sindaco – spiega il segretario cittadino dei Dem, Rudi Buset – ci ha rappresentato, nelle recenti scelte relative al Cda della Net, esigenze di carattere tecnico per la gestione dell’azienda. Che tradotto – prosegue Buset – significa la volontà di scegliere una persona come Massimo Fuccaro, con evidenti caratteristiche professionali, confermate da un curriculum invidiabile, a cui va sommata una solida fiducia personale da parte del sindaco stesso. La posizione del Pd, a riguardo, è nota – continua Buset –. A pochi giorni di distanza, però, la scelta del sindaco di Udine, non condivisa dal Partito Democratico, di nominare come vice presidente di Arriva Daniela Perissutti va in contraddizione rispetto a queste motivazioni».

«Per il Partito Democratico udinese – chiarisce ancora Buset –, le nomine nelle partecipate da parte dell’amministrazione comunale sono e saranno sempre uno strumento fondamentale per la crescita di realtà che hanno come obiettivo, nei diversi settori, il miglioramento della nostra città. Non sono di certo considerate come un contentino da richiedere per la propria forza politica – conclude – e ne è prova l’aver sempre indicato, come Partito Democratico, figure adatte ai ruoli proposti».