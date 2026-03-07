Assemblea Patto per l’Autonomia, rilanciare specialità FVG

Rilanciare il dibattito sulla Specialità regionale, rafforzare il ruolo delle comunità locali e costruire percorsi innovativi di partecipazione politica: sono le linee emerse dall’Assemblea del Patto per l’Autonomia, che si è riunita oggi a Cussignacco.

Aperta dal saluto del segretario del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo, l’assemblea ha visto la partecipazione di Maylis Roßberg, già candidata alla Presidenza della Commissione Europea, del partito regionale danese, e di Frédéric Piccoli, co-autore del manifesto elettorale dell’Union Valdôtaine, entrambi in Friuli per partecipare ad alcuni incontri con il direttivo di EFAY – European Free Alliance Youth, il gruppo giovanile di EFA/ALE, il principale partito europeo di forze autonomiste e federaliste, di cui fa parte anche il Patto per l’Autonomia.