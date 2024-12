Atreju 2024, nutrita delegazione del Centrodestra Fvg a Roma con Meloni

Una nutrita delegazione del Friuli Venezia Giulia ha preso parte a Roma ad Atreju 2024, evento voluto dal presidente del consiglio Giorgia Meloni, che ha visto leader politici nazionali e internazionali, tra i quali il presidente dell’Argentina Milei, confrontarsi sullo sviluppo dell’Italia, e non solo, nella visione della destra liberale e conservatrice che pone al centro la persona.

All’evento hanno partecipato per il Friuli Venezia Giulia il ministro Ciriani, i parlamentari Rizzetto, Matteoni, Tubetti, Loperfido e Menia, l’assessore regionale Scoccimarro e una nutrita rappresentanza di consiglieri comunali: Balloch, Basso, Giacomelli, Maurmair, oltre a tanti rappresentanti di Gioventù Nazionale.

Il confronto è stato sui principali temi in discussione a livello nazionale, ma i cui riflessi ricadono anche sul territorio del Friuli Venezia Giulia, a partire da sanità e autonomia differenziata.

Il presidente del consiglio Meloni ha sottolineato l’incremento dei fondi destinati al servizio sanitario, oltre 10 miliardi negli ultimi due anni. Tra i risultati indicati anche a Roma anche quello che è stato definito un drastico calo degli ingressi di clandestini, che riguarda anche la rotta balcanica. La premier ha evidenziato anche 1 milione di posti di lavoro creati nell’arco di due anni. La delegazione friulana evidenza come nella nostra regione per la prima volta sia stato superato il 70% degli occupati.

Si è parlato anche dell’aumento delle pensioni minime, 76 euro dall’insediamento del Governo Meloni. Una misura – precisa la delegazione del Friuli Venezia Giulia – che richiama la misura sulle quattordicesime introdotta la scorsa estate per i pensionati con ISEE inferiore a 15.000 euro.