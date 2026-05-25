Politica Attilio Vuga è il nuovo sindaco di Cividale del Friuli Alexis Sabot 25 Maggio 2026 Autore: Alexis Sabot 25 Maggio 2026 1 GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cividale del Friuli Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente De Sabata riconfermato : “Non sarò il sindaco di tutti” articolo successivo Electrolux, a Porcia 256 esuberi su 1400 operai Potrebbe interessarti anche Redivo da sogno: 48 punti e Cividale fa 1-1 con Rimini 23 Maggio 2026 UEB, Micalich: “Nel mirino abbiamo la semifinale playoff” 1 Maggio 2026 Casa popolare trasformata in serra di marijuana 1 Maggio 2026 Toni Capuozzo è il nuovo presidente di Mittelfest 23 Aprile 2026 Truffa del finto carabiniere, due arresti a Cividale 22 Aprile 2026 La magia degli Harlem Globetrotters incanta Cividale 15 Aprile 2026