Aumento degli stipendi in Regione e Comuni, non è detta l’ultima parola

“Il presidio di martedì può essere revocato, ma l’assessore Pierpaolo Roberti ci dia qualcosa in più”. E’ la risposta della Cgil ai segnali di apertura giunti ieri dall’assessore regionale alla funzione pubblica per riprendere la trattativa sull’aumento degli stipendi dei dipendenti di Regione ed Enti locali.

Meno diplomatica la Cisal che oggi per bocca della segretaria Paola Alzetta ha detto a Telefriuli: “Non vedo dove sia l’apertura da parte di Roberti”.

Ieri Roberti ha fatto sapere che è possibile riaprire il dialogo, a due condizioni: non andare oltre i paletti imposti dalla Corte dei Conti e annullare la manifestazione di protesta, annunciata dalla Cgil per martedì prossimo davanti al Consiglio regionale.

“Quella di Roberti – commenta Orietta Olivo, segretario regionale Cgil Fp – non è un’apertura, ma una richiesta di resa. Possiamo anche pensare di ritirare il presidio, ma a fronte di qualcosa in più. L’assessore, al quale riconosciamo lo sforzo fatto fin qui, ripresenti l’emendamento e si impegni a dare direttive per migliorare il contratto anche sotto il profilo giuridico”.

“Non abbiamo mai chiuso il dialogo – dice Alzetta – ma solo risposto che il 7,5% per il contratto è ancora poco. Anche perchè non tutto andrebbe sullo stipendio base”.

Venerdì scorso Roberti ha ritirato l’emendamento all’assestamento di bilancio che prevedeva 13 milioni di euro per il rinnovo del contratto del Comparto unico, con un aumento del 7,5% dello stipendio e un 2% per il welfare aziendale. Numeri che avevano soddisfatto Cisl e Uil, ma non la Cgil Fp e la Cisal, per i quali l’aumento non copre neanche metà dell’inflazione.