Avanti tutta con l’aggiornamento delle graduatorie del personale Ata della scuola

“L’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia Ata (personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola) procede senza intoppi. Tuttavia, anche se per qualche imprevisto ci fosse un ritardo di una o due settimane, non sarebbe la fine del mondo. Di sicuro non ci sarà lo slittamento dell’aggiornamento al 2025”.

Lo ha detto il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Mario Pittoni, già presidente della commissione Cultura al Senato. L’aggiornamento delle liste di terza fascia Ata a livello nazionale interessa qualche milione di persone, tra cui anche molti friulani.