Ballottaggio Udine, domani silenzio elettorale

Ultimo giorno di campagna elettorale per Pietro Fontanini e Alberto Felice De Toni in vista del ballottaggio per l’elezione del sindaco in programma domenica 16 e lunedì 17 aprile.

A mezzanotte scatterà il silenzio elettorale. Ultimi incontri sul territorio oggi per entrambi i candidati e in serata la chiusura della campagna.

De Toni alle 16.30 sarà in via Riccardo Di Giusto per la presentazione, insieme con Ivano Marchiol, del progetto di creazione di un’area verde attrezzata pensata come cornice per eventi e iniziative e per il recupero del Centro Polifunzionale. In serata l’appuntamento conclusivo, a partire dalle 18 al birrificio Bire di piazzale Osoppo.



Si chiuderà invece nel centro di Udine, con la presenza del Governatore Massimiliano Fedriga, la campagna elettorale del sindaco uscente Pietro Fontanini, che ieri sera si è ritrovato con i propri sostenitori al Bire.

Poi la parola passerà agli elettori. Fontanini e De Toni si ritroveranno lunedì pomeriggio a Palazzo D’Aronco, per la fase finale delle operazioni di spoglio, che si concluderà con la stretta di mano tra vincitore e vinto.

