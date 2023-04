De Toni è sindaco, “Udine ha deciso di cambiare”

Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco di Udine.

Allo spoglio di 98 sezioni su 98, il candidato del centrosinistra ha ottenuto il 52,85% dei voti (18.576) contro il 47,15% (16.573) del sindaco uscente, Pietro Fontani, candidato del centrodestra.

DE TONI – “Udine ha scelto di cambiare”: è la prima analisi del nuovo sindaco.

“Prima di qualsiasi altro commento – ha detto De Toni – non posso non ringraziare fin da subito i cittadini e le cittadine che hanno voluto dare fiducia al nostro progetto civico. Un risultato che premia tutte le fatiche che i nostri candidati e le nostre candidate hanno impiegato per raccontare la Udine che vogliamo. Una Udine più bella, viva, attrattiva. In una parola più felice».

«Non posso dire – ha aggiunto De Toni – che ora ci rimboccheremo le maniche per lavorare perché le maniche sono già rimboccate dal primo giorno di questa lunga campagna elettorale. Posso però dire che già da domani saremo al lavoro per iniziare a completare la composizione della giunta ed essere immediatamente operativi. Ci aspettano già il 25 aprile, il primo maggio e un grande impegno come l’adunata nazionale degli alpini e la nostra disponibilità e collaborazione sarà massima».

Un ringraziamento di De Toni ovviamente anche alla coalizione di Ivano Marchiol con il quale è stato siglato un accordo per il ballottaggio. In questo modo, i voti delle liste che appoggiavano De Toni, ovvero Lista De Toni Sindaco, Pd, Terzo Polo e Alleanza Verdi e Sinistra, si sono sommati quelli di Spazio Udine, Movimento 5 Stelle e Udine città futura.

«Il vento è cambiato – ha continuato De Toni – e la convergenza con Marchiol, che ringrazio assieme alla sua squadra, per la fiducia, è stata quasi naturale e non è casuale che le due coalizioni, la mia e quella di Marchiol, siano guidate da due candidati civici. Un segnale cittadine e cittadini ci hanno voluto dare e di cui terremo conto per il futuro».

«Come abbiamo fatto fino ad ora – ha proseguito De Toni – continueremo a essere ancora con e tra le persone. Continueremo ad ascoltare e a dialogare. Come ho sempre detto, più che un sindaco conduttore o un sindaco nominato sarà un sindaco costruttore e il nostro motto lo spiega bene: le persone fanno la differenza».

Infine un «ringraziamento sentito al sindaco uscente, Pietro Fontanini. È stato un forte e leale di cui ho apprezzato il comportamento in campagna elettorale sempre corretto e rispettoso delle diverse posizioni. Spero ci siano le condizioni per lavorare ora in Consiglio comunale in modo costruttivo per il bene della città».

FONTANINI – “La gente non è tornata al votare al balotaggio e sono stato condizionato da tre bronchiti”: è il primo commento del sindaco uscente, Pietro Fontanini, che ha sottolineato che, nel secondo turno, ha raccolto tremila voti in meno rispetto a 15 giorni prima.

“Speravo in un riconoscimento dei cittadini per le tante opere e le tante realizzazioni fatte in questi cinque anni – ha aggiunto Fontanini – Ci aspettano cinque anni di opposizione. Lasciamo un Comune con i conti a posto. Mi auguro che la nuova amministrazione non stravolga il bilancio 2023, che abbiamo già ampiamente impostato”.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Fontanini ha detto che fra le cose che non hanno funzionato “c’è stata forse, ma solo in parte, la raccolta dei rifiuti porta a porta” e i mass media “che ha detto – hanno evidenziato solo i problemi e non le tante cose fatte” dall’amministrazione comunale.

“Udine – ha detto ancora Fontanini – è una città orientata un po’ a sinistra. Il centrosinistra si è presentato compatto e speriamo che non faccia prevalere l’ideologia ma le cose concrete”.

Alla domanda se quello di Udine possa rappresentare il polo della sinistra per la riscossa, Fontanini ha risposto in maniera secca: “Mi sembra un’affermazione ambiziosa. Abbiamo appena votato per la Regione e la vittoria del centrodestra è stata assolutamente netta”

Fontanini, infine, ha ringraziato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, il Ministro Matteo Salvini, i Presidenti leghisti delle Regioni e gli altri esponenti del centrodestra che – ha detto – hanno dato un grande appoggio alla mia candidatura e alla mia campagna elettorale”.