Bambini di Gaza: Pordenone nega la mostra, la ospita Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Respinta tra le polemiche, accolta a Udine. La mostra “HeART of Gaza”, con i disegni dei bambini della Striscia, ha aperto alla biblioteca Joppi dopo lo stop a Pordenone e il passaggio a San Vito al Tagliamento.

L’esposizione, curata dalla rete “Famiglie per la Pace”, aveva già fatto tappa in Friuli Venezia Giulia a metà febbraio con la prima inaugurazione a Tolmezzo, avviando così il percorso itinerante delle opere.

In mostra circa 80 disegni realizzati da bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni a Deir al-Balah, nati nei laboratori di arteterapia del progetto “Non siamo soli”, ideato da Mohammed Timraz con l’illustratrice Féile Butler.

L’esposizione, inaugurata oggi nello spazio aperto della Sezione Ragazzi, fino al 7 maggio sarà ospitata nella sezione moderna della biblioteca civica Joppi.

All’inaugurazione erano presenti anche la gazawi Heba Abu Aisha con il figlio Amir, 10 anni, da circa due anni accolti in Friuli. Il bambino, rimasto ferito dallo scoppio di una mina, è stato curato prima all’ospedale Burlo di Trieste e successivamente a Udine: il suo corpo porta ancora i segni dell’esplosione, che gli ha causato gravi lesioni al piede destro.

Disegni che raccontano paura, guerra ma anche speranza. Un percorso che da Pordenone prosegue ora a Udine, riportando al centro lo sguardo dei più piccoli sul conflitto.