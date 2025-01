Basso incassa l’appoggio di Lega e FI: cancellata la presentazione “solitaria”

La presentazione della candidatura a sindaco di Alessandro Basso deve slittare. L’appuntamento con l’elettorato, che era previsto domani sera alle 19, in Fiera, è stato cancellato. Il colpo di scena ieri sera quando da Roma si è acceso il disco rosso. Basso, che domani si sarebbe dovuto presentare con il sostegno del solo partito di Fratelli d’Italia, ha invece incassato la fiducia anche di Lega e Forza Italia. Che, a questo punto, vogliono organizzare un evento unitario.

Lunedì Basso incontrerà i rappresentanti di tutti i partiti che lo appoggiano, dopodiché, una volta definiti gli ultimi aspetti che riguardano programma elettorale ed equilibri di giunta in caso di vittoria, si deciderà un’altra data per la presentazione. Che dovrebbe essere individuata da qui alle prossime due settimane.