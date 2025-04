Basso indossa la fascia del sindaco: “Emozionato come il primo giorno di scuola”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quest’oggi si è tenuta la prima visita istituzionale del sindaco di Pordenone Alessandro Basso. Il neo eletto primo cittadino ha portato il saluto alla scuola primaria Edmondo De Amicis, istituto a lui particolarmente caro in quanto proprio lì ha avuto inizio la sua esperienza nel mondo della scuola come insegnante. Alla De Amicis il sindaco è stato accolto dal dirigente scolastico Francesco Gri, dalla sua collaboratrice Silvia Burelli, dall’intera classe docente e dai tanti alunni che, nella palestra della scuola, hanno intonato per il nuovo sindaco un’allegra canzone di benvenuto. Successivamente Basso si è recato a Torre a Casa Serena, dove ha incontrato lo staff della struttura per anziani e il cda con il presidente Antonino Di Pietro. Il sindaco è stato accompagnato in visita a vari reparti, tra cui l’RSA e quello dedicato ai pazienti con Alzheimer. Sono state numerose le nonne e i nonni che hanno voluto stringere la mano al sindaco, porgendogli i migliori auguri per il suo mandato. Quelle di stamane sono state due visite molto significative, che traducono la particolare attenzione che il sindaco Basso e l’Amministrazione comunale rivolgono da sempre al mondo dell’istruzione e degli anziani.