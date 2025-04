Basso vara la nuova giunta: gli assessori sono nove

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una giunta varata a tempo di record. Nemmeno il tempo di digerire l’ampio successo ottenuto alle ultime elezioni amministrazione, che il nuovo sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, ha scelto la sua squadra. Saranno nove gli assessori, uno in più rispetto alla precedente legislatura, con due novità: Mara Piccin, espressione della Lega alla quale sono state affidate le opere pubbliche, sarà il vicesindaco con mentre Emilio Badanai Scalzotto, sostenuto da Pordenone Civica, avrà le deleghe alle attività produttive.

Rientra in giunta anche Pietro Tropeano al quale Basso ha affidato educazione, istruzione e formazione. Guglielmina Cucci continuerà a seguire le politiche sociali mentre ad Elena Ceolin, oltre allo Sport, è stata riassegnata la Sicurezza. Riconferme anche per Lidia Diomede, che si occuperà di mobilità e di urbanistica, e Mattia Tirelli che seguirà ancora l’Ambiente. Ad Alberto Parigi, come previsto, sono andate cultura e capitale della cultura. Walter De Bortoli, invece, avrà la responsabilità delle politiche europee.

Il sindaco ha tenuto per sè programmazione, bilancio, rapporti con le società partecipate e personale. Il presidente del Consiglio sarà Francesco Ribetti.

Prima giunta il 22 aprile, primo Consiglio il 28.