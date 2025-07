Bici: in arrivo risorse per una regione più “pedalabile”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 935 milioni di euro. Le variazioni di bilancio estive della Regione sono a pochi passi da superare il traguardo del miliardo di euro e dall’approvazione in commissione. Il documento è arrivato oggi alla prima integrata dov’è iniziato il voto sull’articolo che si concluderà domani per poi a fine luglio arrivare in Consiglio per l’approvazione definitiva. Tra il pacchetto di emendamenti della giunta, comunque anticipati dai singoli assessori nel corso delle scorse giornate di lavori, c’è un pacchetto da 7 milioni per la mobilità ciclista e in particolare 5 milioni per la ciclovia 6 del Tagliamento.