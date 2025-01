Bilancio di previsione: Monfalcone punta a ridurre la spesa per i cittadini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una pressione tributaria passata da 567 euro pro capite a famiglie nel 2015 a 395 euro nel 2025 nonostante l’aumento importante dell’inflazione. Con questo dato il sindaco uscente di Monfalcone Anna Maria Cisint ha voluto presentare il bilancio di previsione per quest’anno che verrà votato nell’aula del consiglio comunale nelle prossime settimane. «Non ci sarà nessun tipo di aumento – ha illustrato la Cisint alla presenza di praticamente tutti gli assessori – e abbiamo raggiunto questo obiettivo agendo da un lato sulla revisione dei contratti e poi riducendo i mutui passati dai 25 milioni del 2015 ai 12 milioni di euro di questo bilancio». Cisint ha evidenziato più volte come non siano venuti meno gli investimenti: «Invece di usare fondi nostri abbiamo preso parte a gare e finanziamenti europei, basti pensare che il solo Pnrr vale 19 milioni per complessivi 120 milioni in 8 anni di investimenti». Tra gli obiettivi del bilancio c’è la prosecuzione degli interventi su strade e marciapiedi, l’edilizia scolastica e una attenzione anche alle case comunali.