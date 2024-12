Una manovra che punta all’equilibrio sociale puntando in particolare agli investimenti a famiglie e opere pubbliche. E’ stato approvato in tarda serata il bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Udine, con i soli voti della maggioranza, vista la contrarietà delle minoranze. 271 milioni di euro con un budget di 75 milioni solo per famiglia, diritti e politiche sociali.