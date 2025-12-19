Bilancio, il sindaco: “Promesse mantenute”. La minoranza insorge

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un bilancio trasversale che, a detta del sindaco Alessandro Basso, non è né di centrodestra né di centrosinistra. Guarda, invece, alle necessità di Pordenone, dei suoi cittadini e delle imprese. Un bilancio, quello del 2026-2028, già discusso in Commissione, che, a detta del sindaco, mantiene le promesse fatte in campagna elettorale.
Ma le opposizioni insorgono. In particolare con Nicola Conficoni. Il consigliere del Pd ha puntato il dito nei confronti della scelta di aumentare l’Ilia. Come dire: un regalo non gradito che i pordenonesi si ritroveranno a dover scartare sotto l’albero.
Ma Basso si difende.