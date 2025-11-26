Bilancio, primo sì in consiglio regionale solo Honsell dice no

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Solo un voto contrario: quello di Open Fvg. La manovra di bilancio più ricca della storia recente della Regione FVG ha ottenuto il via libera dalla prima commissione integrata al termine di un percorso lungo una settimana. Il documento ha un valore di oltre 6,5 miliardi di euro e rafforza tutti i canali creati in questi anni dalla giunta guidata da Massimiliano Fedriga.

Un po’ da tradizione quasi tutte le opposizioni si sono astenute anche per vedere se ci sono margini di manovra per vedere accolti alcuni emendamenti proposti, l’unico che ha dichiarato subito il suo no è stato Furio Honsell.

Il documento di bilancio arriverà nell’aula del Consiglio regionale il 9 dicembre e sono programmati 4 giorni di lavori.