Bini replica al Patto: atto di malafede e irrispettoso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Atto di malafede e irrispettoso verso chi vive e lavora in montagna. Replica con queste parole l’assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, alle accuse di Patto per l’autonomia portando anche dati a supporto dell’importanza degli investimenti: «Nella stagione 2017/18 (pre-giunta Fedriga) – elenca Bini – i primi ingressi nei poli erano pari a 758.316, mentre nella stagione 2025/26 hanno toccato quota 976.259, con un aumento del +28,7%. Sul fronte dei ricavi nello stesso periodo siamo passati da 10 milioni e 400 mila euro a 17 milioni e 900 mila euro con una crescita del 72%. Sulle presenze – prosegue l’assessore – siamo passati da 1,05 milioni a 1,317 milioni. Numeri di una strategia che inequivocabilmente sta funzionando».

Bini si concentra poi sulle imprese evidenziando che dopo un decennio di crisi «nei comuni montani si registra da quattro anni una crescita delle imprese attive, grazie al traino dei servizi con un saldo positivo di 173 imprese. In un contesto in cui le imprese del Terziario in montagna rappresentano il 51,8% del totale, è la conferma che le risorse regionali per il settore fungono da reale stimolo per l’impresa, l’occupazione e la vitalità delle Terre Alte» conclude Bini.