Bordin, specialità insieme a responsabilità, tutelare i volontari

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Autore: Redazione

“Cinquant’anni fa una scossa ha ferito il Friuli. Ci ha fatto cadere. Ma noi ci siamo rialzati più forti, come sa fare solo chi supera insieme una grande avversità. C’è un solo luogo in cui la parola ‘ricostruzione’ significa davvero ricostruzione: è il Friuli dopo il terremoto del 1976. In nessun altro tempo o luogo quel termine ha avuto un significato così letterale, così concreto, così profondamente umano”. Così il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil a margine della Seduta straordinaria del Consiglio regionale alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione del 50mo anniversario del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976. Anzil ha sottolineato come il Friuli non rappresenti soltanto una terra, ma un vero e proprio “principio” che, in quanto tale, unisce le persone senza invecchiare o sbiadire nel tempo. Secondo il vicegovernatore, pur nel mutare delle generazioni e delle sfide, l’eredità più autentica rimane la capacità della comunità di trasformare il dolore in forza e il limite in possibilità.

“È questo che ci tiene uniti ancora oggi – ha evidenziato l’esponente della Giunta -. La consapevolezza che la nostra storia non è un museo, ma una soglia: un invito a costruire, a custodire, a immaginare. A guardare avanti senza dimenticare ciò che ci ha resi ciò che siamo”.

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