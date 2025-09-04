Bufera su Fedriga accusato di fiancheggiare Israele

Le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, relative alla situazione in Palestina, hanno scatenato dure reazioni da parte dell’opposizione. Commentando le polemiche sulla partita di calcio tra Italia e Israele, in programma a Udine, Fedriga aveva affermato che coloro che alimentano le proteste stanno “favorendo la propaganda di Hamas”.

Questa posizione ha provocato le repliche del segretario e consigliere regionale di Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo, che ha definito il commento di Fedriga “grave e inaccettabile”, accusando il governatore di negare l’evidenza di una politica che ha causato decine di migliaia di morti.

Anche il segretario regionale di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana, Sebastiano Badin, si è unito alle critiche, definendo le parole di Fedriga “infamanti”. Per Badin, Fedriga sembra fermo al 7 ottobre e ignora i 40 anni di “occupazione illegittima” dei territori palestinesi. Badin ha rimarcato che, mentre tutti hanno condannato l’attacco di Hamas, Fedriga non ha mai condannato il “genocidio in corso”, neanche di fronte ai mandati di cattura della Corte penale internazionale o al gran numero di bambini uccisi. Per questi motivi, Alleanza Verdi e Sinistra, insieme ad altre forze politiche, presenterà una mozione in Consiglio regionale per impegnare la Regione a chiedere al governo di porre fine alla “barbarie in corso”.