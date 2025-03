Canada, una “friulana” nel senato federale

Una figlia di emigrati friulani nel Senato del Canada. Si tratta di Sandra Pupatello, già presidente del Fogolâr Furlan di Windor (Ontario) e vicepresidente della Federazione dei Fogolâr canadesi. Indicata dal primo ministro Justin Trudeau e nominata dal Governatore generale Mary Simon, Pupatello siederà tra i 105 componenti della Camera alta, il ramo non elettivo del Parlamento canadese, con sede a Ottawa.

Nata nel 1962 a Windsor, Sandra Pizzolitto Pupatello è di origini friulane da parte di entrambi i genitori: sia il padre che la madre, infatti, partirono da Morsano al Tagliamento tra la fine degli anni Quaranta e i primi anni Cinquanta. Attaccata alle sue radici, parla il friulano ed è socia sin dalla giovane età del Fogolâr di Windsor, di cui è stata anche presidente. Avvocato, ha vissuto una lunga stagione politica, che l’ha vista impegnata sedici anni, dal 1995 al 2011, come deputata del Parlamento dell’Ontario. È stata inoltre componente del Governo provinciale e come ministro dell’Economia fu protagonista di diverse iniziative di cooperazione sull’asse Canada-Friuli (la foto ARC allegata, risalente al 2005, la ritrae mentre discute con l’allora Presidente del Fvg Riccardo Illy, in visita in Canada). Attualmente è presidente di una società di consulenze per imprese con sede a Windsor, fondata da lei stessa.