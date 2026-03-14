Capozzella “silurato” dal M5s, a Pordenone inizia l’era Turani

Qualcuno l’ha definito un golpe. Altri un siluramento, altri ancora un qualcosa di ampiamente annunciato. Sta di fatto che Mauro Capozzella, da domani sera, non sarà più il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle del Friuli Occidentale. Quasi a sua insaputa, ieri l’ex consigliere regionale “grillino” ha ricevuto un’email dalla quale si evinceva che domenica sera sarebbe arrivata la nomina la nuovo coordinatore provinciale. A firmarla Elena Danielis, coordinatrice regionale dei 5 stelle, la stessa che un anno e mezzo fa, a mezzo stampa, aveva chiesto le dimissioni di Capozzella per una frase – pronunciata da lui e rivolta al collega udinese Sergo – ritenuta poco ortodossa. Capozzella, quella volta, fece spallucce di fronte a quell’esortazione e, anzi, chiese a Roma il commissariamento del coordinamento regionale.

Una guerra intestina, che si è protratta per tanto, troppo tempo. Che è culminata, appunto, con la cacciata di Capozzella dal Movimento e la conseguente nomina del nuovo coordinatore provinciale. Nulla è ancora ufficiale ma la candidata numero uno a ricoprire quell’incarico è Mara Turani, che è stata consigliera comunale a Pordenone e che è in corsa per farsi candidare, con il Movimento, alle prossime elezioni regionali.

“Prendo atto della situazione – si è limitato a dire Capozzella – e resto convinto di un’azione di forza di commissariamento regionale per il M5s. Non vedo comunque più nulla di radicamento nella società civile regionale, di ciò che rimane del movimento. È una forza politica totalmente sganciata dalla realtà di un territorio fatto di imprese, artigiani e piccolo commercio e un’emigrazione giovanile ormai insopportabile”.