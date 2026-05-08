Case Ater, la Corte Costituzionale boccia la legge FVG

E’ irragionevole e in contrasto con il principio d’eguaglianza richiedere, per risultare assegnatari di un alloggio di edilizia sovvenzionata, la residenza pregressa e protratta nel territorio regionale.Lo ha affermato la Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due diverse disposizioni della Regione Friuli Venezia Giulia che prevedevano che per acquisire il diritto a occupare un alloggio Ater occorra essere residenti con continuità in Friuli Venezia Giulia.Per la Consulta tale requisito “si rivela incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale” per cui è “intrinsecamente irragionevole, perchè del tutto non correlato con la funzione propria dell’edilizia sociale; determina inoltre una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità e tradisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini”.