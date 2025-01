Caso Udine, l’opposizione a Palazzo D’Aronco non rilascia dichiarazioni

L’ordine di scuderia è: ‘nessun commento’. I consiglieri di opposizione a Palazzo D’Aronco non rilasciano dichiarazioni sul caso che oggi scuote Udine. Dopo la nota stringata con la quale in tarda mattinata hanno reso pubblica l’iscrizione del sindaco De Toni e dell’assessore Marchiol nel registro degli indagati per il reato di corruzione elettorale, i consiglieri di minoranza non si spingono oltre. Bocche cucite al momento. I capigruppo in serata si confronteranno sul tema e sui prossimi passi. Anche su una possibile conferenza stampa per condividere le proprie considerazioni sul caso e annunciare eventuali iniziative.