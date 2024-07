Celotti (Pd): allineare stipendi tra i dipendenti dei Comuni e della Regione

«La differenza stipendiale tra i dipendenti degli enti locali e quelli regionali è ancora sensibile, nonostante negli ultimi anni siano stati stanziati dei fondi per allinearli. Per far sì che i dipendenti comunali siano equiparati a quelli regionali mancano ancora 1,3 milioni che possono essere tranquillamente stanziati visto che il solo assestamento vale 1,348 miliardi. Siamo di fronte a una scelta che il centrodestra può fare o meno, e ci auguriamo che la faccia, per dare un segno ai dipendenti dei Comuni, che come sappiamo lavorano spesso in condizioni molto complesse». Lo afferma la consigliera regionale, Manuela Celotti (Pd) a margine della seduta della 5ª commissione, riunita oggi per l’esame delle parti di competenza dell’assestamento di bilancio 2024-2026.

Per quanto riguarda la gestione di area vasta, continua Celotti «è necessario rivedere l’assetto degli enti locali del Fvg. Anziché guardare alle Province, usate finora come vessillo di una propaganda legata al passato, servirebbe il coraggio di spingere e investire su soluzioni organizzative innovative come le Comunità, che davvero possono garantire ai Comuni, in particolari più piccoli, la struttura e le competenze per affrontare le nuove sfide e garantire servizi di qualità ai cittadini. Un ente elettivo di area vastissima non può dare risposte ai Comuni, che hanno invece bisogno di un ente di secondo livello che gestisca le funzioni su loro indirizzo». Infine, Celotti sottolinea rispetto alla partita della sicurezza, che «sicuramente è un tema da affrontare,ma è necessario che la Regione metta in campo un protagonismo nel coordinamento dell’accoglienza dei richiedenti asilo adulti e dei minori, a sostegno dei Comuni, puntando sulle politiche di integrazione».